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25 июля, 01:23

Кук: Трампа позабавила символическая шайба с приветом от Путина

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал о передаче символического хоккейного приветствия американскому лидеру Дональду Трампу от имени президента РФ Владимира Путина.

В июне Кук посетил Петербургский международный экономический форум. На пленарном заседании он передал российскому лидеру привет от Трампа. В ответ Путин использовал хоккейную метафору. Он попросил вернуть шайбу американскому коллеге.

«Он сказал, что передаёт шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент [Путин] хорошо играет в хоккей», приводит слова Кука РИА «Новости».

Российский лидер не вручал чиновнику настоящую шайбу. Поэтому после возвращения на родину глава комиссии нашёл подходящий снаряд самостоятельно.

Кук уточнил, что взял настоящую шайбу у друга-хоккеиста. Затем он разместил этот предмет на столе американского президента в Овальном кабинете. При вручении подарка чиновник пояснил, что это привет от российского лидера.

«Он рассмеялся, его это очень позабавило», — заключил Кук.

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Ранее американский продюсер Стивен Мао сообщал об интересе Трампа к хоккейному привету. Мао добавил, что после этого эпизода лидеры двух стран провели телефонный разговор. Беседа длилась более полутора часов.

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Лия Мурадьян
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