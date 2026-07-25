Кук: Трампа позабавила символическая шайба с приветом от Путина

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал о передаче символического хоккейного приветствия американскому лидеру Дональду Трампу от имени президента РФ Владимира Путина.

В июне Кук посетил Петербургский международный экономический форум. На пленарном заседании он передал российскому лидеру привет от Трампа. В ответ Путин использовал хоккейную метафору. Он попросил вернуть шайбу американскому коллеге.

«Он сказал, что передаёт шайбу обратно Дональду. Конечно, это хоккейная отсылка, поскольку президент [Путин] хорошо играет в хоккей», — приводит слова Кука РИА «Новости».

Российский лидер не вручал чиновнику настоящую шайбу. Поэтому после возвращения на родину глава комиссии нашёл подходящий снаряд самостоятельно.

Кук уточнил, что взял настоящую шайбу у друга-хоккеиста. Затем он разместил этот предмет на столе американского президента в Овальном кабинете. При вручении подарка чиновник пояснил, что это привет от российского лидера.

«Он рассмеялся, его это очень позабавило», — заключил Кук.

Ранее американский продюсер Стивен Мао сообщал об интересе Трампа к хоккейному привету. Мао добавил, что после этого эпизода лидеры двух стран провели телефонный разговор. Беседа длилась более полутора часов.