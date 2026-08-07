Боец ММА Ядуллаев получил условный срок за покупку амфетамина

Мещанский районный суд Москвы приговорил бойца ММА Фарида Ядуллаева к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Суд признал спортсмена виновным по части 2 статьи 228 УК РФ — хранение психотропного вещества в крупном размере.

Боец ММА Ядуллаев получил условный срок за хранение амфетамина. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В мае 2026 года Ядуллаев приобрёл у неустановленного лица через тайник-закладку пакет с амфетамином массой 1,45 грамма. На суде боец признал вину и раскаялся. Ему назначен испытательный срок четыре года.

Ранее суд в Новосибирске приговорил 25-летнего местного жителя к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за контрабанду и хранение наркотиков. Мужчина прилетел из Таиланда с партией конфет, но в ходе досмотра сотрудники таможни выявили в них тетрагидроканнабинол, сообщает транспортная прокуратура.