Новосибирец получил 10 лет колонии за контрабанду сладостей с наркотиками

В Новосибирске суд приговорил 25-летнего местного жителя к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за контрабанду и хранение наркотиков. Он пытался провезти конфеты с тетрагидроканнабинолом в Россию, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В октябре 2025 года он купил на Пхукете в Таиланде кондитерские изделия для личного использования. При въезде в Россию наркотики нашли и изъяли таможенники. Суд учёл позицию прокуратуры и назначил строгое наказание.

«С учётом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали четверых человек за похищение студента РУДН и вымогательство. Среди них оказался знакомый рэпера Macan. Группа парней подбросила 18-летнему парню наркотики, а потом потребовала деньги за то, чтобы «замять дело». Они удерживали его в машине около четырёх часов и требовали 2 млн рублей. Студент перевёл 80 тысяч в криптовалюте, после чего его отпустили, но пригрозили расправой, если он расскажет о случившемся.