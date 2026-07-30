На наркотиках из авто митрополита Илариона нашли отпечатки чешского полицейского

На изъятых в Чехии из автомобиля митрополита Илариона (Алфеева) пакетах с запрещенными веществами обнаружены только следы пальцев нашедшего их полицейского. Об этом архиерей рассказал РИА «Новости», процитировав письмо своего адвоката.

Напомним, 24 мая чешские полицейские задержали священнослужителя и сопровождавшего его видеооператора по подозрению в хранении наркотиков. Духовное лицо поместили в изолятор, но уже 26 мая отпустили без предъявления обвинений. В ночь на 30 мая он вернулся в Россию.

Задержанный с самого начала отвергал причастность к незаконному обороту веществ. Он настаивал, что находку ему подбросили. Адвокат в письме подтвердил: криминалисты и служебная собака не выявили следов контакта пассажиров с порошком. Впоследствии выяснилось, что следователи искали ДНК и отпечатки на кошельке, банкнотах и свёртках, однако обнаружили биоматериал только одного человека. «Были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел», — говорится в послании защитника.

Иларион добавил, что обстоятельства задержания вызывают вопросы. По его данным, во время осмотра багажного отделения всех людей из салона увели в здание заправки. При этом не присутствовали понятые и свидетели, не велась видеосъёмка. «Этот факт говорит сам за себя», — подчеркнул митрополит.

Со слов адвоката, машину остановили не случайно. Правоохранители действовали по анонимному сигналу и заранее знали, кого и где будут ждать. Один из сотрудников был одет в форму, отличавшуюся от экипировки коллег из двух патрульных экипажей.

Этот же человек, по-видимому, точно представлял, куда заглянуть. Салон он осмотрел бегло, сконцентрировавшись на багажнике. Там за боковой обшивкой быстро нашёлся маленький кошелек. Внутри лежали две купюры по 50 евро и полиэтиленовые свёртки с порошком, позже идентифицированным как наркотик в незаконном объёме.

Важная деталь, которую передал архиерей: сотрудник работал без перчаток. Именно поэтому на вещдоках зафиксировали лишь его следы. Лишь после обнаружения кошелька на место вызвали группу криминалистов для фиксации находки и собаку, которая искала запрещённые вещества, но больше ничего в салоне не учуяла.

В итоге дело в отношении духовного лица и пассажиров приостановили. Сейчас митрополит пребывает в России. Указом патриарха Кирилла от 29 июля удовлетворена его просьба о нахождении на родине ради заботы о пожилой матери. Ранее планировалось его служение в Бразилии, но теперь местом пребывания на покое определён Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье. Иерарх поблагодарил предстоятеля и выразил радость от нового назначения.