Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 17:45

Патриарх разрешил митрополиту Илариону вернуться в Россию ради больной матери

Патриарх Кирилл и митрополит Иларион. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин,Сергей Булкин

Патриарх Кирилл и митрополит Иларион. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин,Сергей Булкин

Патриарх Кирилл временно изменил место служения митрополита Илариона, разрешив ему находиться в Подмосковье ради заботы о престарелой матери. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской патриархии.

Согласно документу от 29 июля 2026 года, приостанавливается действие июньского решения о пребывании архиерея в Бразилии. Ранее митрополита направляли на покой с правом служения в храмах апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза и Иоанна Богослова в Кампина-дас-Мисойнс. Теперь, до возобновления того указа, Иларион будет пребывать в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре. Содержание он станет получать именно от этой обители.

От Кремля к князю Владимиру: Сотни верующих вышли на крестный ход в Москве
От Кремля к князю Владимиру: Сотни верующих вышли на крестный ход в Москве

Ранее в Чехии был задержан бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Как сообщила его пресс-служба, местные силовики утверждают, что в автомобиле священнослужителя были обнаружены четыре контейнера с белым веществом. Инцидент произошёл на трассе, ведущей из храма в Карловых Варах. По словам представителей митрополита, правил дорожного движения водитель не нарушал, однако документы потребовали как у него, так и у пассажира. Адвокат заявил, что обстоятельства остановки вызывают серьёзные сомнения: на дороге машину якобы поджидали два полицейских экипажа, после чего силовики сразу направились к багажнику.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • Бразилия
  • Религия
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar