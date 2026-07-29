Патриарх разрешил митрополиту Илариону вернуться в Россию ради больной матери

Патриарх Кирилл временно изменил место служения митрополита Илариона, разрешив ему находиться в Подмосковье ради заботы о престарелой матери. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской патриархии.

Согласно документу от 29 июля 2026 года, приостанавливается действие июньского решения о пребывании архиерея в Бразилии. Ранее митрополита направляли на покой с правом служения в храмах апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза и Иоанна Богослова в Кампина-дас-Мисойнс. Теперь, до возобновления того указа, Иларион будет пребывать в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре. Содержание он станет получать именно от этой обители.

Ранее в Чехии был задержан бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Как сообщила его пресс-служба, местные силовики утверждают, что в автомобиле священнослужителя были обнаружены четыре контейнера с белым веществом. Инцидент произошёл на трассе, ведущей из храма в Карловых Варах. По словам представителей митрополита, правил дорожного движения водитель не нарушал, однако документы потребовали как у него, так и у пассажира. Адвокат заявил, что обстоятельства остановки вызывают серьёзные сомнения: на дороге машину якобы поджидали два полицейских экипажа, после чего силовики сразу направились к багажнику.