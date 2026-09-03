«Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

«Единая Россия» возьмёт на себя законодательное сопровождение поручений президента РФ Владимира Путина по Дальнему Востоку. Такое заявление сделал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, комментируя итоги выступления главы государства на Восточном экономическом форуме.

По словам Якушева, приоритетом становится увязка экономических показателей с уровнем жизни граждан. Партийные структуры намерены сопровождать инициативы главы государства и контролировать их исполнение в субъектах федерации.

«Теперь наша цель — связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», — сказал Якушев.

Для бизнеса это означает более прозрачные правила игры. Якушев отметил, что запуск единого преференциального режима в 2027 году должен сопровождаться упрощением административных процедур. Предоставлять льготы и одновременно создавать бюрократические препоны — бессмысленно, подчеркнул он.

Отдельное внимание уделят доступу предпринимателей к государственным закупкам. Планируется, что использование маркетплейсов сделает этот рынок более открытым. «Единая Россия» готова продвигать соответствующие законы и мониторить их применение в регионах.

В градостроительной сфере акцент смещается с единичных объектов на комплексное развитие территорий. Мастер-планы, мнения жителей и масштабные стройки должны образовать цельную систему улучшения городской среды.

Аналогичный подход затронет и демографическую политику. Продление повышенных выплат за третьего ребёнка до 2030 года подтверждает: привлекательность макрорегиона зависит не только от денег, но и от комфорта семей.

Задача партии — наполнить президентскую стратегию конкретикой, подытожил Якушев. Речь идёт о принятии нужных законов, запуске их на местах и достижении измеримых результатов для экономики и населения.

Напомним, сегодня на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока, заявив о внедрении обновлённой стратегии до 2036 года и введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для всего Дальнего Востока и Арктики. В рамках этого курса глава государства поставил ряд конкретных задач, включая снятие бюрократических барьеров для бизнеса, разработку программы привлечения учёных и инженеров в регион, а также продление до 2030 года повышенных выплат при рождении третьего ребёнка в дальневосточных субъектах.