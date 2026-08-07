Брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен совершил каминг-аут

53-летний Джеймс Хейвен, старший брат Анджелины Джоли совершил публичный каминг-аут. Признание актёр сделал во время прямого эфира на странице бывшей супруги Роми Имбелли в Substack.

Хейвен рассказал, что ещё в детстве увлекался диснеевскими принцессами, наносил на лицо блёстки и красил ресницы. По его словам, тогда он не мог объяснить свои чувства, но именно в такие моменты ощущал себя собой.

«Каминг-аут — это не значит стать кем-то новым, это значит позволить другим познакомиться с тем человеком, который всегда был рядом», — заявил актёр.

Имбелли поддержала бывшего мужа. Она призналась, что давно догадывалась о его ориентации*, однако ей было трудно принять, что это изменит их отношения. Пара поженилась в августе 2024 года, но уже через 15 дней Роми подала документы на аннулирование брака. Процедура завершилась в марте 2025-го.

Обращаясь к родным, Хейвен выразил надежду, что они отнесутся к его признанию без осуждения. О реакции Анджелины Джоли он не рассказал. В прошлом брат и сестра были очень близки, однако в последние годы СМИ неоднократно сообщали о разногласиях между ними.

Джеймс Хейвен — американский актёр и продюсер, старший брат Анджелины Джоли и сын актёра Джона Войта и Маршелин Бертран. Он снимался в картинах «Джиа», «Соблазн» и «Бал монстров», а позднее сосредоточился на продюсерской деятельности. Широкой публике Хейвен также известен по совместным появлениям с сестрой на голливудских мероприятиях.

Ранее Life.ru рассказывал, что стало с Анджелиной Джоли к её 51-летию и как актриса живёт в 2026 году. После затяжного развода с Брэдом Питтом она продолжает сниматься в кино, занимается гуманитарными проектами и много времени уделяет шестерым детям.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.