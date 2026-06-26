Питт одержал в суде победу над Джоли и «водочным королём» Шефлером*
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Актёр Брэд Питт добился успеха в апелляционном суде в рамках длительного имущественного спора с Анджелиной Джоли за французское поместье Шато Мираваль с виноградниками. Разбирательство одной из самых красивых пар Голливуда касается сделки по продаже актрисой своей доли бизнесмену российского происхождения Юрию Шефлеру*, владельцу алкогольной компании, сообщает Daily Mail.
Джоли продала свою долю в 2021 году за 64 миллиона долларов. Питт оспаривал сделку, утверждая, что «водочный король» активно участвовал в переговорах, несмотря на попытки выйти из процесса. Суд низшей инстанции ранее встал на сторону Шефлера*, сославшись на отсутствие юрисдикции в Калифорнии, но апелляция отменила это решение.
Суд признал, что Шефлер* лично гарантировал выплату 39 миллионов долларов из собственных средств, направлял Джоли благодарственные письма и давал указания своим помощникам в ходе сделки. Это позволило вернуть дело в русло, благоприятное для Питта.
Шефлер* покинул Россию в 2002 году, получил гражданство Великобритании и проживает в Швейцарии. В 2024 году он и его компании были признаны в РФ экстремистским объединением. В итоге «водочный король» потерял весь свой бизнес в России. А позднее он подал в суд Техаса заявление о банкротстве.
Напомним, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца — в его аттестате она не указана, и ранее некоторые другие дети пары также уже отказывались от фамилии Питта. Одной из причин разрыва в 2016 году назывались проблемы Питта с алкоголем, а бракоразводный процесс окончательно завершился лишь в 2024 году, после чего бывшие супруги продолжили судебные споры вокруг совместной винодельни Château Miraval, что негативно сказалось на здоровье Джоли. Всего у пары шестеро детей.
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