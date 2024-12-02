Владелец водки Stolichnaya Шефлер* подал в суд Техаса заявление о банкротстве

Заявление о банкротстве в один из судов Техаса подало американское подразделение алкогольного производителя Stoli Group*. Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление было написано по главе 11 кодекса о банкротстве США, что позволяет компании продолжать свою деятельность в обычном режиме, пока она разрабатывает план погашения долгов и реструктуризации. Активы компании превышают $100 миллионов, в то время как её обязательства оцениваются в диапазоне от $50 до $100 миллионов.