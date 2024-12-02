Владелец водки Stolichnaya Шефлер* подал в суд Техаса заявление о банкротстве
Заявление о банкротстве в один из судов Техаса подало американское подразделение алкогольного производителя Stoli Group*. Об этом сообщает Bloomberg.
Заявление было написано по главе 11 кодекса о банкротстве США, что позволяет компании продолжать свою деятельность в обычном режиме, пока она разрабатывает план погашения долгов и реструктуризации. Активы компании превышают $100 миллионов, в то время как её обязательства оцениваются в диапазоне от $50 до $100 миллионов.
Компания Stoli Group* принадлежит Юрию Шефлеру*, который занимает 86-е место в рейтинге Forbes за 2024 год с состоянием, оценённым в $1,4 миллиарда на 2 декабря. В 2002 году он уехал из России и начал заниматься производством алкоголя за пределами страны. В июле текущего года суд арестовал спиртовой завод бизнесмена «Амбер Талвис». Также были арестованы две его подконтрольные компании в Калининграде. Позже активы Шефлера* передали в доход государства, а компании признали экстремистским объединением. В итоге водочный «король» потерял весь свой бизнес в России.
* Признаны в РФ экстремистским объединением и запрещены.
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