«‎Они никогда не упадут!» Что будет с ценами на коньяк и водку после «новогоднего‎» подорожания

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин прокомментировал Life.ru прогноз о подорожании коньяка и водки с 1 января. По словам эксперта, акцизы в РФ поднимаются достаточно серьёзно с 2022 года, влияют на это экономические и налоговые факторы.

Это влияет прежде всего на крепкие напитки, потому что наибольший удельный вес акцизов именно на крепкие напитки, например, водку. Если взять бутылку водки, которая продаётся в магазине, там акциз плюс НДС – это примерно 170 рублей. Поэтому, когда индексируют ставки акцизов на 15%, трудно не ждать подорожания, особенно на водку. Павел Шапкин Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, председатель «Национального союза защиты прав потребителей»

Собеседникс Life.ru уверил, что минимальные цены были повышены приказом Минфина, а не экономическими прогнозами или приближением Нового года. По его словам, уже сейчас заложен темп индексации акцизов на следующие три года. В среднем, они будут расти на 20% в год.

«То есть, тут нет такого, что перед Новым годом завышают цены, а в феврале они снова упадут. Нет, они никогда в жизни не упадут. Темп уже заложен в индексацию минимальных цен на алкогольную продукцию. Производители и ритейл, если нарушат эти установленные темпы, могут лишиться лицензии в административном порядке», — сообщил эксперт.