«Они никогда не упадут!» Что будет с ценами на коньяк и водку после «новогоднего» подорожания
Эксперт Шапкин: Акцизы на алкоголь в следующие три года будут расти на 20%
Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин прокомментировал Life.ru прогноз о подорожании коньяка и водки с 1 января. По словам эксперта, акцизы в РФ поднимаются достаточно серьёзно с 2022 года, влияют на это экономические и налоговые факторы.
Это влияет прежде всего на крепкие напитки, потому что наибольший удельный вес акцизов именно на крепкие напитки, например, водку. Если взять бутылку водки, которая продаётся в магазине, там акциз плюс НДС – это примерно 170 рублей. Поэтому, когда индексируют ставки акцизов на 15%, трудно не ждать подорожания, особенно на водку.
Собеседникс Life.ru уверил, что минимальные цены были повышены приказом Минфина, а не экономическими прогнозами или приближением Нового года. По его словам, уже сейчас заложен темп индексации акцизов на следующие три года. В среднем, они будут расти на 20% в год.
«То есть, тут нет такого, что перед Новым годом завышают цены, а в феврале они снова упадут. Нет, они никогда в жизни не упадут. Темп уже заложен в индексацию минимальных цен на алкогольную продукцию. Производители и ритейл, если нарушат эти установленные темпы, могут лишиться лицензии в административном порядке», — сообщил эксперт.
Напомним, ранее россиян предупредили о подорожании коньяка и водки с 1 января. Экономист спрогнозировал, что в январе пол-литра водки будет стоить 349 рублей вместо текущих 299 рублей. За бутылку коньяка объёмом 0,5 литров придётся уже отдать 651 рубля (вместо 556), а за бутылку бренди того же объёма — 472 рублей (вместо 403).
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