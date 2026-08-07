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7 августа, 10:56
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Плюс одна фобия: На мирно спящую москвичку внезапно рухнул потолок

В Москве на спящую женщину рухнул фрагмент потолка в квартире

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

38-летняя москвичка чудом не пострадала при обрушении части потолка в собственной квартире. Инцидент произошёл ночью в доме на Базовской улице на севере столицы, когда женщина спала.

Сначала хозяйка почувствовала, как ей на лицо сыплются мелкие крошки, а затем услышала треск, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, она успела проснуться и скатиться с кровати на пол буквально перед тем, как на постель рухнули куски бетона.

По словам жильцов, дом давно не ремонтировали, а ранее они уже жаловались на состояние коммуникаций. После случившегося семья опасается оставаться в квартире из-за образовавшейся в потолке дыры и возможности дальнейшего обрушения.

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали
В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали

Ранее в Москве часть потолка обрушилась прямо во время лекции в РЭУ имени Плеханова. Тогда находившиеся в аудитории студенты не пострадали.

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Борис Эльфанд
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