Плюс одна фобия: На мирно спящую москвичку внезапно рухнул потолок

38-летняя москвичка чудом не пострадала при обрушении части потолка в собственной квартире. Инцидент произошёл ночью в доме на Базовской улице на севере столицы, когда женщина спала.

Сначала хозяйка почувствовала, как ей на лицо сыплются мелкие крошки, а затем услышала треск, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, она успела проснуться и скатиться с кровати на пол буквально перед тем, как на постель рухнули куски бетона.

По словам жильцов, дом давно не ремонтировали, а ранее они уже жаловались на состояние коммуникаций. После случившегося семья опасается оставаться в квартире из-за образовавшейся в потолке дыры и возможности дальнейшего обрушения.

Ранее в Москве часть потолка обрушилась прямо во время лекции в РЭУ имени Плеханова. Тогда находившиеся в аудитории студенты не пострадали.