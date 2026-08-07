Главный раввин России Берл Лазар надеется на возвращение евреев в Донбасс

Федерация еврейских общин России помогает евреям, которые остались в ДНР, ЛНР и других новых регионах. Об этом рассказал главный раввин России Берл Лазар. По его словам, общины есть в Донецке, Луганске и Мариуполе — туда отправляют помощь, там работают раввины.

«Мы (Федерация еврейских общин России — ред.) занимаемся этими общинами. В основном это Луганск, Донецк, Мариуполь. Отправляем туда помощь. Там есть раввины, которые помогают поддерживать оставшихся там жителей», — сказал Лазар.

Он отметил, что многие евреи уехали в Израиль, но те, кто остался, получают полную поддержку. Он выразил надежду, что люди начнут возвращаться. Синагоги в регионах сохранились, а еврейских школ стало меньше, но община готова развивать жизнь и в будущем открывать учебные заведения. Раввин также осудил героизацию нацистов на Украине и сравнил оправдание Холокоста с поддержкой терроризма.

Ранее Берл Лазар сообщил, что евреи чувствуют себя комфортно в России. По его словам, иудеи в РФ благодарны президенту за усилия, направленные на поддержание такой среды.