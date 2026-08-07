«Если торт — то весь»: Лариса Долина раскрыла, как соблюдает диету даже в отпуске

Даже в отпуске Лариса Долина не позволяет себе отступать от привычного режима питания и не ест после двух часов дня. Народная артистка России призналась, что особенно строго следит за рационом на отдыхе, когда проще набрать лишний вес.

Певица рассказала Пятому каналу, что предпочитает не испытывать силу воли. Если ей хочется сладкого, она может попробовать небольшой кусочек, поскольку знает за собой склонность к крайностям.

Лариса Долина соблюдает строгой режим питания. Видео © Пятый канал

«Если торт, то весь целиком, понимаете? Поэтому я лучше вот кусочек откушу и больше не буду себя мучить этим, уйду подальше», — отметила звезда.

Рацион артистки составляют врачи и регулярно корректируют его по результатам анализов крови, которые она сдаёт раз в год. При выборе продуктов Долина ориентируется на составленный медиками список разрешённой и нежелательной еды.

Ранее Лариса Долина рассказывала о своей системе питания и привычке заканчивать приёмы пищи уже в 14:00. Она также объясняла, что подбирает рацион по результатам анализов и исключает продукты, которые ей не подходят.