Ларисе Долиной могут запретить выезд за границу из-за штрафов ГИБДД

Ларисе Долиной могут временно ограничить выезд из России, если сведения о неоплаченных штрафах ГИБДД и возбуждённых исполнительных производствах подтвердятся. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Сергей Багян.

По словам специалиста, само наличие задолженности ещё не означает автоматического запрета. Приставы учитывают её размер, срок неуплаты и то, пытается ли должник сознательно уклониться от исполнения требований.

«Судебные приставы имеют законное право ограничить выезд гражданина из страны в двух случаях: если долг превышает 10 000 рублей и не выплачивается более двух месяцев, либо в любой момент, если общая сумма задолженности составляет более 30 000 рублей», — пояснил Багян.

Несколько штрафов могут объединить в одно производство. Если итоговая сумма достигнет установленного порога, пристав вправе вынести постановление об ограничении выезда.

Юрист добавил, что последствия могут затронуть не только поездки за рубеж. После возбуждения исполнительного производства деньги также могут принудительно списать с банковских счетов должника.