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28 июля, 00:56

Приставы начали взыскивать с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с певицы Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Исполнительное производство в отношении артистки открыли 22 июля. Основанием стал акт столичного центра автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Указанную сумму планируют взыскать с певицы в принудительном порядке.

Лариса Долина — советская и российская певица, актриса и режиссёр-постановщик, удостоенная звания народной артистки России.

Друзья спасли ситуацию: Лариса Долина получила новую квартиру после скандала с жильём
Друзья спасли ситуацию: Лариса Долина получила новую квартиру после скандала с жильём

Ранее Life.ru писал, что Лариса Долина после переезда в новую квартиру отправится в отпуск на море. Певица впервые за много лет устроит себе летний отпуск и отправится к морю вместе с близкими. Раньше график артистки во многом зависел от школьных каникул внучки Александры, поэтому отдохнуть в разгар сезона удавалось редко. Теперь исполнительница уже составила примерный распорядок поездки.

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Виталий Приходько
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