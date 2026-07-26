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26 июля, 14:23

«Впервые за долгие годы»: Долина собралась на море после переезда в новую квартиру

Лариса Долина после переезда в новую квартиру отправится в отпуск на море

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина, которая переехала в подаренную друзьями квартиру, впервые за много лет устроит себе летний отпуск и отправится к морю вместе с близкими. О предстоящей поездке народная артистка России рассказала Пятому каналу.

Долина впервые за много лет устроит себе летний отпуск. Видео © Пятый канал

«29 июля я уезжаю со всей своей семьёй на море. Первый раз за очень многие годы летом у меня отпуск», — сообщила певица.

Раньше график артистки во многом зависел от школьных каникул внучки Александры, поэтому отдохнуть в разгар сезона удавалось редко. Теперь исполнительница уже составила примерный распорядок поездки.

Долина призналась, что привыкла просыпаться рано. Утренние часы она намерена проводить на пляже, а с наступлением жары уходить в тень. По словам звезды, загорать она предпочитает только до 11:00. Отпуск продлится недолго. Уже в середине августа певица вернётся к работе в театре.

Друзья спасли ситуацию: Лариса Долина получила новую квартиру после скандала с жильём
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Кстати, внучка певицы тоже хочет выступать на сцене. При этом Лариса Долина отмечала, что девочка решила взять псевдоним, чтобы не ассоциироваться в первую очередь со своей известной бабушкой. Артистка также говорила, что не собирается «протаскивать» её в индустрию.

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Владимир Озеров
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