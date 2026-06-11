«Бабушка, не обижайся»: Внучка Долиной отказалась от звёздной фамилии и решила взять псевдоним

14-летняя внучка Ларисы Долиной, Александра Миончинская, решила выступать под псевдонимом, чтобы её не воспринимали только как родственницу знаменитости. Об этом певица рассказала в интервью Пятому каналу

Внучка Долиной будет выступать под псевдонимом. Видео © Пятый канал

«Сашка моя, она говорит: «Бабушка, не переживай и не обижайся, если вдруг я захочу пойти по твоему пути — возьму псевдоним», — процитировала Долина слова внучки.

При этом сама артистка не намерена продвигать Александру, но готова помочь советом.

Внучка артистки уже окончила музыкальную школу с отличием. В награду отец взял её в путешествие к Азовскому морю. Ранее, в январе, Долина упоминала, что Саша сознательно хочет уйти от сравнений с бабушкой и потому думает о псевдониме.

Александра с детства увлечена музыкой, выступала на сцене Кремля и участвовала в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Её мать — единственная дочь певицы Ангелина.

Однако есть и такие дети знаменитостей, чья карьера уже сложилась, благодаря усилиям родителей. Ранее 17-летняя актриса Анна Пересильд заявила, что она очень рано повзрослела и потому решила бросить школу. Она добавила, что ей уже пора начинать «взрослую жизнь».