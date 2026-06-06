Долина сообщила, что планирует открыть джаз-клуб осенью

Народная артистка России Лариса Долина планирует открыть джаз-клуб осенью. Об этом певица рассказала РИА «Новости».

По словам артистки, открыть площадку она хотела уже несколько раз, но сроки приходилось переносить. Теперь Долина рассчитывает приурочить запуск клуба к своему дню рождения 10 сентября.

«Вы знаете, я уже пару раз планировала, и мы не успевали по срокам. Я думаю, что осенью. Может быть, к моему дню рождения», — сказала она.

Долина также сообщила, что уже выбрала название для будущего клуба. Площадка получит название «Джаз Land». Певица объяснила, что в последнем слове названия зашифрованы её имя, отчество и фамилия — Лариса Александровна Долина.

Ранее Лариса Долина заявила о желании увидеть свою биографию на экране. По словам артистки, речь может идти о фильме или сериале, а переговоры по этому поводу уже начались. Долина известна не только музыкальной карьерой, но и работой в театре. В разные годы она участвовала в постановках и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж». В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких сценических проектах.