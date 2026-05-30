Долина рассказала, как выиграла 200 долларов в казино

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о единственном визите в казино Лас-Вегаса. По словам певицы, азартные игры её не увлекают, хотя однажды ей удалось выиграть там солидную сумму.

«Я выиграла 200 долларов и тут же ушла», — сказала Долина журналистам на гольф-турнире Golf Cup от Radio Monte Carlo.

Артистка призналась, что после выигрыша быстро потеряла интерес к происходящему. В казино ей стало скучно, поэтому она вместе с друзьями почти сразу покинула заведение.

Ранее Долина рассказала, что перенесла серьёзную операцию. По словам певицы, к хирургическому вмешательству привели большие нагрузки, связанные с театральной работой. Долина уточнила, что операция была именно на позвоночнике, но заверила, что сейчас чувствует себя удовлетворительно.