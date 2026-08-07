Вулкан Менделеева истекает серой: Учёные оценили риск извержения

Из трещин на вулкане Менделеева на острове Кунашир вытек серно-опаловый поток. Об этом сообщил государственный заповедник «Курильский», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Поток серы из вулкана Менделева на Кунашире. Видео © VK / ФГБУ «Государственный заповедник «Курильский» / Анжела Смирнова

Необычное явление заметили на Северо-Западном фумарольном поле, где со 2 по 4 августа усилились выбросы пара и вулканических газов. Однако к 5 августа активность снизилась, а критических изменений специалисты не обнаружили.

Учёные объяснили, что поток состоит примерно из равных долей серы и диоксида кремния. Текучесть массе придаёт насыщенный водой гель кремниевой кислоты. После высыхания он затвердеет и со временем превратится в опал.

Повышенной сейсмической активности в районе вулкана не зарегистрировано. Специалисты подчёркивают, что подобные потоки не считаются прямыми предвестниками извержения, хотя полностью исключить такую вероятность для действующего вулкана нельзя.

Туристов призвали временно соблюдать особую осторожность на фумарольном поле. Опасность представляют раскалённая сера, перегретая вода, вулканические газы и хрупкая корка, под которой могут находиться полости с кипящей грязью.

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