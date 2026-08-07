Более 72% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ зафиксировал доверие президенту Владимиру Путину на уровне 72,3%. Опрос ВЦИОМ охватил 1600 совершеннолетних граждан с 27 июля по 2 августа.

Уровень одобрения деятельность президента составил 65,9%. Работу правительства РФ положительно оценили 44,8% участников, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 46%. При этом о доверии председателю кабинета министров заявили 55,7%.

Граждане высказались и о партийных лидерах. Геннадию Зюганову доверяют 31%, Сергею Миронову — 27,9%, Леониду Слуцкому — 21,4%, Алексею Нечаеву — 12,3%. Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 32,1%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,3%, «Новых людей» — 8,6%, «Справедливой России» — 5,8%.

Фонд «Общественное мнение» проводил замеры 31 июля — 2 августа среди 1500 россиян. Доверие Владимиру Путину выразили 69%, а 70% убеждены, что он хорошо справляется с обязанностями.

Положительную оценку кабмину дали 44%, работу Мишустина одобрили 52%. Поддержка «Единой России» составила 35%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 9%, «Новых людей» — 8%, «Справедливой России» — 4%.