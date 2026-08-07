Плавки у щиколоток и порванные купальники: 6 случаев, когда экипировка подло подводила чемпионов

Плавки оказались у щиколоток

Один из самых показательных случаев произошёл с олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Томом Дейли. В 2015 году на этапе мировой серии британец забыл затянуть шнурок на плавках перед прыжком.

После входа в воду результат оказался предсказуемым: по словам самого Дейли, плавки спустились буквально до щиколоток. Всё происходило во время трансляции, а изображение выводилось на большие экраны у бассейна. Спортсмен успел привести экипировку в порядок до того, как выбрался из воды. Позже он рассказывал, что после этого случая начал завязывать плавки особенно тщательно.

Том Дейли со смехом рассказывает историю, как лишился плавок под прицелом телекамер. Скриншот из видео © Youtube / Getting back to diving off a 10 metre platform! It's been intense! I Daley Weekly | Tom Daley

Дейли объяснял, что проблема для прыгунов вполне реальна: при входе в воду на большой скорости плохо закреплённые плавки может попросту сорвать.

Камера не отвернулась вовремя

На Олимпиаде-2008 в Пекине испанская прыгунья Хенифер Бенитес завершила очередной прыжок и у бассейна стала поправлять купальник. Телекамера продолжала показывать спортсменку крупным планом, и кадры разошлись по интернету. Само выступление тоже оказалось неудачным: Бенитес набрала 194,05 балла и заняла последнее, 30-е место в квалификации.

Конфуз с купальником Хенифер Бенитес транслировали в прямом эфире на весь мир. Скриншот из видео © YouTube / Jenifer Benitez - Big Splash then Flash

Костюм разошёлся перед самым заплывом

Американскому олимпийскому чемпиону Рикки Беренсу даже не пришлось входить в воду, чтобы проверить предел прочности экипировки. На чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года в Риме его высокотехнологичный костюм Jaked01 разошёлся сзади во время разминки перед эстафетой.

Времени переодеваться уже не было. Беренс всё равно вышел на старт и проплыл свой этап, а американская команда пробилась дальше. Позже пловец шутил, что устроил зрителям неплохое представление.

Похожая авария закончилась хуже

Всего за несколько недель до истории Беренса почти такой же костюм подвёл итальянскую пловчиху Флавию Зоккари на Средиземноморских играх 2009 года в Пескаре.

Её гидрокостюм лопнул сзади перед заплывом. Однако в отличие от Беренса выйти на старт спортсменке не удалось — Зоккари пришлось отказаться от участия в гонке.

Костюм порвался прямо на олимпийском отборе

Американский пловец Коди Миллер столкнулся с той же проблемой на отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2012. Он разминался и делал приседания, когда почувствовал, что костюм разошёлся сзади.

Коди Миллер признаётся, что конфузы с экипировкой — уже часть его жизни. Скриншот из видео © YouTube / Inside the Most Controversial Sports Event Ever / Cody Miller

Миллер побежал к трибунам, где за полотенцем быстро переоделся в запасной комплект, после чего вернулся на старт. Причём сам спортсмен говорил, что такое происходило с ним не впервые.

Порванные плавки не помешали олимпийскому золоту

В Токио-2020 венгр Криштоф Милак обнаружил проблему с плавками примерно за десять минут до олимпийского финала на 200 метров баттерфляем. Пришлось срочно менять комплект.

Криштоф Милак производит впечатление невозмутимого и жизнерадостного спортсмена, но конфуз с дырой на плавках переживал довольно тяжело. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_kristof_milak

Милак всё равно выиграл золото и побил олимпийский рекорд Майкла Фелпса, но после финиша признался: неприятность выбила его из настроя, и именно поэтому он считал потерянным шанс побить собственный мировой рекорд.

Получается довольно забавный парадокс: чем профессиональнее водный спорт, тем плотнее и технологичнее экипировка — но и последствия любой ошибки становятся заметнее. У прыгунов главный враг — скорость входа в воду и незатянутый шнурок. У пловцов эпохи сверхплотных костюмов проблемой была уже сама ткань: ради минимального сопротивления спортсмены надевали настолько тесную экипировку, что она иногда просто не выдерживала.