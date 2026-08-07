Появилось видео штурма дома в ДНР, откуда мужчина стрелял во врачей скорой

В Донецке задержан мужчина, открывший стрельбу по медикам. Об этом сообщает Mash на Донбассе. Из своего дома он достал автомат Калашникова и начал стрелять в сторону врачей. Медики не пострадали.

Появилось видео штурма мужчины из ДНР, который обстрелял врачей скорой помощи. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Силовикам пришлось брать дом штурмом. Испугавшись, стрелявший бросил автомат в печную трубу и спрятал магазины. Позже их изъяли. В доме также нашли арсенал: автомат, четыре гранаты и одну противотанковую гранату.

Мужчину задержали. Свои действия он объяснил конфликтом с медиками, подробностей не уточнил. В момент стрельбы он был пьян.

Ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка пьяный мужчина пытался повредить машины скорой помощи. Когда приехали полицейские и росгвардейцы, он ушёл к себе во двор и начал стрелять в сторону врачей и силовиков.