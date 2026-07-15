В Челябинске пьяные мужчины напали на бригаду скорой и избили врача

Вечером 13 июля у торгово-развлекательного комплекса в Калининском районе Челябинска бригада скорой помощи подверглась агрессии со стороны компании нетрезвых мужчин. Подробности случившегося рассказали пострадавший врач и очевидцы.

Как выяснил 360.ru, конфликт завязался сразу после того, как медики привели в чувство одного из отдыхавших. Действия персонала пришлись пациенту не по нраву, и он перешёл на откровенную брань, а затем самостоятельно покинул салон автомобиля.

Оказавшись снаружи, мужчина принялся наносить удары руками и ногами по служебной машине. Бригада попыталась уехать, чтобы снизить накал страстей, но разъярённый дебошир не успокоился — он бросился вдогонку и швырнул пластиковую бутылку в задние двери.

Внезапно преследователь выбежал на проезжую часть. Опасаясь, что его сбили, экипаж остановился проверить состояние человека, однако тот резко вскочил, а к нему присоединились приятели, которые изначально и вызывали скорую.

Двое хмельных друзей пациента попытались физически расправиться с доктором. По словам медика, его коллеги не пострадали, а весь удар он принял на себя. Пресечь избиение помогли случайные прохожие, после чего бригада активировала тревожную кнопку и дождалась росгвардейцев.

Сам врач зафиксировал побои, прошёл осмотр в стационаре и побывал у нейрохирурга. Одна из свидетельниц описала финал стычки: по её словам, сотрудники скорой удерживали нападавшего на асфальте, пока остальные участники потасовки пытались бить лежачего.

Региональное управление СК уже возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Следствию предстоит установить личности всех участников нападения. Максимальный срок по вменяемой части предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее октябрьский районный суд Петербурга приговорил мужчину, напавшего на инспектора ДПС, к реальному сроку. Задержанный за переход дороги в неположенном месте горожанин, оказавшись в патрульной машине, сперва обещал выколоть полицейскому глаз, а затем попытался исполнить угрозу, причинив лёгкий вред здоровью. На суде фигурант признал вину лишь частично, настаивая, что не метил в лицо, а лишь отбивался от грубившего и нецензурно выражавшегося стража порядка и угодил в глаз случайно.