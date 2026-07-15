Петербуржец, ткнувший пальцем в глаз полицейского, получил 4 года колонии

Октябрьский районный суд Северной столицы вынес обвинительный приговор горожанину, напавшему на стража порядка. Подробности дела приводит Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

События развернулись 17 декабря минувшего года, уточняет телеканал «Санкт-Петербург». Гражданина остановили за пересечение проезжей части в неустановленном месте и препроводили в салон служебной машины.

Оказавшись внутри, задержанный принялся запугивать инспектора. Словесные угрозы выколоть глаз быстро переросли в действие: мужчина ткнул пальцами прямо в правый глаз полицейского, нанеся тому лёгкий вред здоровью.

В ходе заседания подсудимый согласился с обвинением лишь отчасти. Он настаивал, что не целился в лицо, а просто отмахивался от грубившего и матерившегося сотрудника и попал случайно.

Однако суд счёл эту трактовку несостоятельной. В качестве наказания фигуранту назначили четыре года колонии общего режима.

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