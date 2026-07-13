Житель Армавира получил 19 лет колонии строгого режима за убийство бойца СВО

Краснодарский краевой суд приговорил 31-летнего жителя Армавира Альберта Пилосяна к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Трагедия произошла в ночь на 14 июля 2024 года рядом с караоке-баром в Армавире. В ходе конфликта фигурант нанёс два ножевых ранения в живот 32-летнему мужчине, который принимал участие в специальной военной операции. Потерпевший смог убежать от нападавшего и был доставлен в больницу, однако спустя несколько дней умер от полученных травм.

Злоумышленник сбежал с места происшествия на автомобиле знакомого, но был задержан правоохранителями. Суд назначил дополнительное ограничение свободы сроком на один год. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Волжском Волгоградской области найден убитым 33-летний участник СВО Сергей Сибиричев из Раменского, кавалер ордена Мужества, который приехал в отпуск к приятелю. Тело с множественными травмами обнаружили 2 июля, полиция подозревает знакомого убитого.