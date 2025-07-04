Участника СВО до смерти забили под Волгоградом, куда он приехал в отпуск к другу

Тело военного с многочисленными травмами обнаружили утром 2 июля случайные прохожие. Как рассказала его супруга, Сибиричев ушёл служить в зону спецоперации добровольцем в 2024 году, взяв себе позывной Сибирь, он несколько раз был ранен, но возвращался в строй. Незадолго до смерти военнослужащий звонил жене и говорил, что в отпуске должен встретиться с приятелем, после чего приедет домой. По данным издания, у полиции уже есть подозреваемый — знакомый убитого.