Участника СВО до смерти забили под Волгоградом, куда он приехал в отпуск к другу
V1.ru: В Волгоградской области найден убитым участник СВО из Подмосковья
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Волжском Волгоградской области найден убитым 33-летний участник СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Сибиричев из города Раменское Московской области. Военнослужащий находился в отпуске и приехал навестить своего приятеля. О трагедии сообщает портал v1.ru.
Тело военного с многочисленными травмами обнаружили утром 2 июля случайные прохожие. Как рассказала его супруга, Сибиричев ушёл служить в зону спецоперации добровольцем в 2024 году, взяв себе позывной Сибирь, он несколько раз был ранен, но возвращался в строй. Незадолго до смерти военнослужащий звонил жене и говорил, что в отпуске должен встретиться с приятелем, после чего приедет домой. По данным издания, у полиции уже есть подозреваемый — знакомый убитого.
Ранее в Перми двое приезжих избили ветерана СВО до полусмерти. Возбуждено уголовное дело.