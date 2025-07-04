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4 июля, 07:55

Участника СВО до смерти забили под Волгоградом, куда он приехал в отпуск к другу

V1.ru: В Волгоградской области найден убитым участник СВО из Подмосковья

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Волжском Волгоградской области найден убитым 33-летний участник СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Сибиричев из города Раменское Московской области. Военнослужащий находился в отпуске и приехал навестить своего приятеля. О трагедии сообщает портал v1.ru.

Тело военного с многочисленными травмами обнаружили утром 2 июля случайные прохожие. Как рассказала его супруга, Сибиричев ушёл служить в зону спецоперации добровольцем в 2024 году, взяв себе позывной Сибирь, он несколько раз был ранен, но возвращался в строй. Незадолго до смерти военнослужащий звонил жене и говорил, что в отпуске должен встретиться с приятелем, после чего приедет домой. По данным издания, у полиции уже есть подозреваемый — знакомый убитого.

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Татьяна Миссуми
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