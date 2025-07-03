Боец СВО пожаловался прокуратуре на госпиталь Костромы, отказавшийся его лечить

Участник специальной военной операции направил жалобу в Военную прокуратуру Костромского гарнизона после того, как ему отказали в оказании медицинской помощи в одном из госпиталей города. Константин получил тяжёлые ранения при выполнении боевых задач. Он несколько раз обращался в больницу, но так и не смог добиться полноценного лечения. О своей проблеме солдат рассказал URA.RU.

«С октября по ноябрь 2024 года я получил ряд серьёзных травм: осколочные ранения, контузии, перелом крестца, травмы суставов и частичную потерю слуха и зрения. Несмотря на тяжёлое состояние, я продолжал выполнять боевые задачи, эвакуировал раненых товарищей и был представлен к ордену Мужества», — поделился военнослужащий.

В марте 2025 года Костантину был предоставлен отпуск по болезни. Он попытался пройти лечение и военно-врачебную комиссию (ВВК) в госпитале в Костроме, но бойцу отказали. В качестве причины сотрудники назвали отсутствие направления от командира медицинской роты. При этом при себе у военнослужащего был рапорт, подписанный командиром части.

«Из-за отказа в госпитализации мне приходится самостоятельно принимать обезболивающие препараты и передвигаться с помощью трости. Несмотря на имеющиеся заслуги и безупречное выполнение служебных обязанностей, я не получил необходимого лечения и не прошёл ВВК для определения пригодности к дальнейшей службе», — заявил Константин.

Несмотря на ранения, он не планирует возвращаться к гражданской жизни. Солдат планирует получить квалифицированную помощь по всем необходимым направлениям, восстановить здоровье и вновь приступить к исполнению боевых задач.