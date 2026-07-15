Вломился на осмотр: В Улан-Удэ неадекват избил гинеколога прямо во время приёма

В Улан-Удэ задержали мужчину, который набросился на гинеколога прямо во время осмотра беременной пациентки в поликлинике №1. Об этом рассказали представители СК по региону в своём телеграм-канале.

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога во время приёма. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Правоохранители сообщили, что во время допроса задержанный говорить отказался. Пока следователи решают, какое обвинение ему предъявить и какую меру пресечения выбрать.

В ведомстве ранее писали, что из сообщений местных СМИ ими было зафиксировано нападение на доктора. Известно, что пациент с супругой прорвались в процедурный кабинет вне очереди, а после категоричного отказа устроили скандал. Мужчина силой удерживал врача, не давая ей выйти. Позже, толкнув её, спровоцировал падение женщины. От удара о стену доктор получила травмы головы, потребовавшие экстренной госпитализации. Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Представители СК возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее в больнице имени Вишневского в Махачкале посетитель напал с ножом на двух врачей. Следователи открыли дело о покушении на убийство. Позже на допросе задержанный признался, что в момент нападения был не в себе и систематически употреблял мефедрон.