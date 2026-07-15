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Регион
15 июля, 08:26

Вломился на осмотр: В Улан-Удэ неадекват избил гинеколога прямо во время приёма

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога во время приёма

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

В Улан-Удэ задержали мужчину, который набросился на гинеколога прямо во время осмотра беременной пациентки в поликлинике №1. Об этом рассказали представители СК по региону в своём телеграм-канале.

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога во время приёма. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Правоохранители сообщили, что во время допроса задержанный говорить отказался. Пока следователи решают, какое обвинение ему предъявить и какую меру пресечения выбрать.

В ведомстве ранее писали, что из сообщений местных СМИ ими было зафиксировано нападение на доктора. Известно, что пациент с супругой прорвались в процедурный кабинет вне очереди, а после категоричного отказа устроили скандал. Мужчина силой удерживал врача, не давая ей выйти. Позже, толкнув её, спровоцировал падение женщины. От удара о стену доктор получила травмы головы, потребовавшие экстренной госпитализации. Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Представители СК возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

На Сахалине пациент напал на врача скорой помощи прямо во время вызова
На Сахалине пациент напал на врача скорой помощи прямо во время вызова

Ранее в больнице имени Вишневского в Махачкале посетитель напал с ножом на двух врачей. Следователи открыли дело о покушении на убийство. Позже на допросе задержанный признался, что в момент нападения был не в себе и систематически употреблял мефедрон.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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