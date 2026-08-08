«Один за всех, а все за себя»: гниль ЕС, которую не смог скрыть даже новый миграционный пакт Политолог-международник Геворг Мирзаян, проанализировав публикации в западных СМИ, увидел, как правые и левые лидеры ЕС используют мигрантов как разменную монету в предвыборной гонке. 7 августа, 21:45 Реакция западной прессы на миграционный кризис, который раскалывает ЕС. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Миграционный кризис в Сеуте, казалось бы, преодолен. Львиную долю мигрантов, прорвавшуюся в находящийся на африканском побережье испанский город, вернули назад на марокканскую территорию, никто из них не сумел переплыть в континентальную Европу. Порядок в Сеуте восстановлен. Однако круги по информационному пространству расходятся весьма и весьма активно.

Причем западных журналистов не особо интересует, казалось бы, самый главный вопрос: «Кто это сделал»? Да, некоторые обсуждают вероятность того, что за всем стоит правительство Марокко (решившее так приструнить испанцев за сближение с местным марокканским противником – Алжиром). Некоторые СМИ — например, испанская El Mundo — на полном серьезе (пусть и со ссылкой на китайские источники) видит за миграционной историей уши израильского Моссада. Но в целом тема «кто это сделал» не пользуется особой популярностью. Куда важнее для журналистов внутриевропейские последствия этого миграционного навала.

Дело в том, что буквально несколько месяцев назад Брюссель смог создать впечатление того, что ему удалось достичь компромиссов между странами-членами в области миграционной политики. «Новый пакт ЕС об убежище и миграции, вступивший в силу в июне, должен был улучшить все аспекты: ускорить процедуры предоставления убежища на внешних границах, создать обязательный механизм солидарности и, прежде всего, добиться более консолидированной позиции со стороны государств-членов. ЕС надеялся, что это положит конец многолетним спорам по вопросам миграции», — пишет немецкая DW.

Целью этого соглашения, по данным издания, было предотвратить ситуацию, когда мигранты просто перемещаются в другие страны-члены ЕС после прибытия, а правительства перекладывают ответственность друг на друга. Все-таки в Евросоюзе должна быть единая политика и принцип «один за всех, и все за одного».

Однако вместо этого кризис продемонстрировал наличие иного принципа: каждый сам за себя. «События и дискуссии этой недели наглядно продемонстрировали состояние европейской миграционной политики со всеми ее абсурдами и лицемерием», — пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

И главную партию здесь исполнила не Еврокомиссия (которая оказала Испании и ее премьеру Педро Санчесу лишь моральную поддержку), а Италия. Тамошний премьер Джорджия Мелони немедленно ввела таможенный контроль, дав понять, что не позволит свершиться перетоку мигрантов из Испании в Италию.

Позиция, на первый взгляд, странная. У двух государств нет общей границы, да и заплыв из Сеуты на Иберийский полуостров никто из мигрантов еще даже не совершил. Однако Мелони действовала все равно рационально — она просто положила принцип европейской солидарности на алтарь собственной политической карьеры. По мнению некоторых СМИ, реакцией на Сеуту Джорджия Мелони попросту начала свою кампанию к парламентским выборам 2027 года. Кампанию, где ей (лидеру правой партии, резко ушедшей в центр после победы на предыдущих выборах) придется приложить колоссальные усилия чтобы вернуть себе свой правый электорат.

Ситуация на границе между Испанией и Марокко на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов. Фото © ТАСС / AP / Antonio Sempere

«Марокканские мигранты никогда бы не направились в континентальную Европу беспрепятственно. Мелони это знает. Но в следующем году ей предстоят выборы, на которых ее коалиция теряет позиции в пользу новой, яростно антииммигрантской партии. Это был шанс продемонстрировать жесткость своей позиции и вернуть себе голоса избирателей, и она им воспользовалась», — пишет BBC.

По пути Мелони отправились и другие правые лидеры – причем как в Испании, так и в других странах ЕС. «Лидеры крайне правых выстроились в очередь, чтобы изобразить Сеуту как наглядный пример опасностей нелегальной миграции, реальное воплощение кошмара, о котором они предупреждали более десяти лет. Лидеры центристов, стремясь избежать проигрыша в таком важном вопросе, призвали к усилению иммиграционного контроля в Испании», — пишет The New York Times.

Испания оказалась для них удобным объектом для критики в том числе и потому, что тамошнее правительство Педро Санчеса – левое. Наверное, самое левое из всех властей стран-лидеров ЕС. И эта «левизна» руководителя государства, являющегося одним из ворот в ЕС, серьезно беспокоит даже брюссельских чиновников.

«Санчес проводит политику «позитивного отношения к иммиграции», резко контрастирующую с более жесткими взглядами большинства государств ЕС или Великобритании… Долгосрочную политическую и экономическую устойчивость подобного подхода еще нужно будет оценить. Но, применяя его, Мадрид посылает публичный сигнал, который вызывает беспокойство у других европейских властей и объясняет их реакцию на события в Сеуте», — пишет BBC. А американская NPR указывает, что «сравнительно либеральная миграционная позиция Санчеса стала обузой для всего блока», — пишет NPR. По сути, Санчес говорил о чуть ли не легализации мигрантов, тем самым создавая стимул для их притока в страну. А решение испанских судебных инстанций о том, что прибывших морем мигрантов нельзя по ускоренной процедуре выгонять в места, откуда они приплыли, как раз и спровоцировало кризис в Сеуте.

«В предыдущие дни несколько правительств обвиняли Мадрид в неспособности адекватно защитить внешнюю границу ЕС и в создании дополнительных стимулов посредством сравнительно либеральной миграционной политики. Поскольку в Шенгенской зоне отменены регулярные проверки на внутренних границах, система основана на взаимном доверии всех государств-членов в вопросе защиты внешних границ Шенгенской зоны», — пишет немецкая DW.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Любопытно, что, хоть и став причиной кризиса, Педро Санчес в ходе самого вторжения мигрантов вел себя достойно. Отнюдь не как мигрантофил. «Вместо того чтобы приветствовать мигрантов, г-н Санчес вызвал военных. Большинству прибывших на прошлой неделе не предоставили доступа к еде, воде или жилью — в отличие от 2015 года, когда ведущие европейские лидеры предоставили убежище сирийским беженцам, массово прибывшем на континент», — напоминает The New York Times. Однако репутация уже говорит за него.

С другой стороны, у испанского премьера в ближайшее время появится шанс изменить свой образ – как и у ЕС продемонстрировать наличие хоть какой-то европейской солидарности. Все дело в том, что в марокканских соцсетях уже раскручивается новый миграционный флеш-моб. На множестве страниц и групп призывают 15 августа повторить визит в Сеуту. Возможно, к нему Европа будет чуть более готова.

Авторы Геворг Мирзаян