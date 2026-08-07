Зрада от «титанов ПВО»: Лишь 15% российских баллистических ракет были перехвачены ВСУ в июле

За июль украинская ПВО смогла перехватить лишь 15% от общего числа запущенных по стране баллистических ракет. Это следует из инфографики, опубликованной Минобороны Незалежной.

В ведомстве заявили, что «титаны ПВО» не могут справиться с баллистикой из-за дефицита ракет-перехватчиков.

Ранее США официально отказали Украине в дополнительных поставках ракет для ЗРК Patriot. Президент Дональд Трамп заявил, что они нужны самим Штатам.