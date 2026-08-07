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7 августа, 14:56

Зрада от «титанов ПВО»: Лишь 15% российских баллистических ракет были перехвачены ВСУ в июле

Минобороны Украины заявило, что в июле ПВО сбила лишь 15% российской баллистики

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

За июль украинская ПВО смогла перехватить лишь 15% от общего числа запущенных по стране баллистических ракет. Это следует из инфографики, опубликованной Минобороны Незалежной.

В ведомстве заявили, что «титаны ПВО» не могут справиться с баллистикой из-за дефицита ракет-перехватчиков.

В Германии заявили, что нытьё Зеленского уже не спасёт Украину от дефицита ракет ПВО
В Германии заявили, что нытьё Зеленского уже не спасёт Украину от дефицита ракет ПВО

Ранее США официально отказали Украине в дополнительных поставках ракет для ЗРК Patriot. Президент Дональд Трамп заявил, что они нужны самим Штатам.

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Матвей Константинов
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