Сборная России выиграла Международную олимпиаду по ИИ — третий год подряд

Российские школьники третий год подряд стали абсолютными победителями Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Результаты соревнований опубликованы на официальном портале Десятилетия науки и технологий.

Сборная завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль — это лучший результат среди всех участников IOAI 2026. Второе место заняла команда Китая, третье — школьники из Польши.

Абсолютным победителем в индивидуальном зачёте признали десятиклассника петербургского Президентского физико-математического лицея № 239 Артёма Горохова.

В финале участники работали с моделями компьютерного зрения, создавали алгоритмы для распознавания текстов и генерировали изображения логотипа олимпиады в разных художественных стилях. Два индивидуальных тура продолжались по шесть часов и включали по три задачи.

Соревнования проходили в Астане со 2 по 7 августа. За награды боролись 465 старшеклассников из 105 стран — это рекордная география за всю историю IOAI.

Российскую команду готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Эти же специалисты занимались подготовкой сборных, победивших на олимпиаде в 2024 и 2025 годах.

Напомним, в прошлом году российские школьники завоевали на IOAI в Китае восемь медалей: шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Тогда в соревнованиях участвовали более 300 человек из 61 страны.