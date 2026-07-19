Школьники из РФ взяли шесть медалей на Международной олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде по математике, завершившейся в Шанхае. В копилке сборной России четыре золотых и две серебряных награды.

Обладателями золотых медалей стали Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко из Москвы, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга и Дмитрий Гришко из Москвы. Серебряные награды получили Александр Скворцов из Санкт-Петербурга и Максим Большаков из Республики Татарстан.

Руководителем сборной России выступает Кирилл Сухов — глава ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга.

Ранее сборная России с триумфом выступила на 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте, завоевав четыре золотые награды. Абсолютное первенство среди всех участников одержал россиянин Арсений Гасаненко. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал успех команды убедительным доказательством того, что в стране подрастает поколение, способное уверенно вести науку вперёд.