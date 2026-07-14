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14 июля, 16:05

Путин поздравил сборную России с победой на Международной олимпиаде по физике

Участники сборной России на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии. Обложка © Правительство РФ

Участники сборной России на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии. Обложка © Правительство РФ

Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с триумфальным выступлением на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая прошла в Колумбии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ребята достойно выдержали серьёзную конкуренцию и в честной интеллектуальной борьбе взяли высшие награды.

«И конечно, особые слова признательности вашим наставникам, родным, товарищам и друзьям — всем, кто помогает вам добиваться таких впечатляющих результатов», — говорится в послании.

В телеграмме подчёркнуто, что яркий успех школьников стал заслуженной наградой за упорный труд, целеустремлённость и победный настрой. Путин пожелал молодым физикам новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов.

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Напомним, что все пятеро участников сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Колумбии с участием 91 страны. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил школьников, подчеркнув, что талант и труд стали формулой успеха, и поблагодарил родителей и педагогов.

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Анастасия Никонорова
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