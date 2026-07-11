Школьники из России взяли пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Колумбии

Все пятеро участников сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников (IPhO), которая проходила в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В состав команды вошли победители и призёры всероссийской олимпиады. В состязании, стартовавшем 4 июля, приняли участие представители 91 страны.

«Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии», — говорится в сообщении ведомства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил школьников, отметив, что каждый из них доказал: талант в сочетании с трудом становится формулой успеха. Он также поблагодарил родителей и педагогов за подготовку и поддержку ребят.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что пять золотых медалей — убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы. Путь к победе был непростым: отборы, напряжённая подготовка и финальные туры в Букараманге. В 2025 году олимпиада прошла во Франции с участием 87 стран, тогда российская сборная завоевала три золотые и две серебряные медали. Нынешний результат стал значительным шагом вперёд.

Ранее Life.ru писал, что выпускница Екатерина Малкова, впервые в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Однако окончательное направление обучения выпускница пока не выбрала — она должна определиться до 25 июля.