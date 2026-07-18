Российские школьники взяли четыре «золота» на Международной химической олимпиаде

Сборная России завоевала четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде, завершившейся в Ташкенте. Абсолютным победителем среди всех участников стал наш соотечественник Арсений Гасаненко, сообщили в пресс-службе Правительства России.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал результат сборной триумфом и отметил, что победы школьников — доказательство того, что в России растёт поколение, способное двигать науку вперёд

«Эти медали — не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников», — сказал он.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что российские школьники завоёвывают четыре золотых медали на химической олимпиаде третий год подряд, что подтверждает лидирующие позиции российской школы в мире. Всего в олимпиаде приняли участие более 360 школьников из 93 стран. Соревнование включало теоретический и практический этапы по пять часов каждый.

Ранее пятеро участников сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Колумбии с участием 91 страны. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил школьников, подчеркнув, что талант и труд стали формулой успеха, и поблагодарил родителей и педагогов.