ВС РФ поразили резервуары с топливом в порту Южный и два сухогруза в Чёрном море

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В течение дня высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный. Они предназначались для нужд ВСУ. Кроме того, в акватории Чёрного моря уничтожены два сухогруза, которые перевозили вооружение и военное имущество.

Ранее американский полковник в отставке заявил, что блокада черноморских портов лишила Украину последнего доступного маршрута снабжения. Эксперт полагает, что найти наземную альтернативу данному маршруту не удастся из-за позиции сопредельных стран, включая Польшу.