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7 августа, 15:41

ВС РФ поразили резервуары с топливом в порту Южный и два сухогруза в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В течение дня высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный. Они предназначались для нужд ВСУ. Кроме того, в акватории Чёрного моря уничтожены два сухогруза, которые перевозили вооружение и военное имущество.

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Ранее американский полковник в отставке заявил, что блокада черноморских портов лишила Украину последнего доступного маршрута снабжения. Эксперт полагает, что найти наземную альтернативу данному маршруту не удастся из-за позиции сопредельных стран, включая Польшу.

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Александра Мышляева
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