Немецкий политик хочет превратить город в «свингерский рай», а начать предлагает с местной ратуши

Депутат городского совета Мангейма Жюльен Ферра предложил провести свингер-вечеринку в здании ратуши. По его словам, оно идеально подходит для такого мероприятия из-за центрального расположения. В случае отказа политик пригрозил обратиться в Федеральный конституционный суд, пишет Welt.

Ферра утверждает, что «нудистский свингерский рай» мог бы приносить городу миллионы евро в год. Ранее он уже организовывал «политическую образовательную поездку» во французский Кап-д’Агд — известный центр нудизма и свингер-культуры. Власти города пока не дали согласия, сославшись на отсутствие конкретной информации. Однако Ферра настаивает, что внутренние правила не содержат прямого запрета на подобные вечеринки.

Политик также планировал разместить объявление в официальном бюллетене города, но мэрия запретила публикацию, объяснив это риском введения читателей в заблуждение. Ферра пообещал переработать текст и подать заявку повторно.

А в прошлом году разразился громкий скандал вокруг премьер-министра Польши Дональда Туска. Часть европейских средств, выделенных Варшаве на восстановление экономики после пандемии, была потрачена на мероприятия сомнительного характера, включая дорогие мероприятия для свингеров.