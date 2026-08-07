Костюм, как у невесты, и допотопные подкрадули: За что раскритиковали свадебный образ Масленникова

Свадебный наряд Димы Масленникова стал поводом для споров среди пользователей Сети. Внимание к образу блогера после публикации новых фотографий с торжества обратил Super.

Части комментаторов не понравился светлый костюм жениха. По их мнению, его оттенок оказался слишком близок к цвету платья Клавы Коки, из-за чего супруги на снимках визуально сливались.

Досталось и обуви Масленникова: некоторые пользователи сочли выбранные им туфли устаревшими. Другие раскритиковали причёску и окрашивание блогера, сравнив его образ со стилем мужчины на юбилее.

На фоне жениха наряд Клавы Коки получил заметно более тёплый приём. Певица появилась на церемонии в белом платье с пышной юбкой и длинным шлейфом, дополнив образ кружевной фатой.

Напомним, Кока и Масленников сыграли свадьбу 5 августа. Закрытое торжество прошло на природе в кругу близких. Позднее молодожёны показали первые фотографии с церемонии, подписав их словами: «Теперь муж и жена!»