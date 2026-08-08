На федеральной трассе «М8 Холмогоры» в Ярославской области столкнулись две легковушки, три человека погибли, ещё двое получили травмы. Об этом рассказали в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе М8 в Ярославской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал из Москвы в Ярославль. На 138-м километре дороги он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась в Kia Cerato.

Водитель Lada и двое его пассажиров скончались на месте ещё до приезда медиков. Водителя и пассажира второго автомобиля с ранениями увезли в больницу.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работают инспекторы и следственно-оперативная группа. Сейчас выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус «ПАЗ Вектор». В аварии погибли водитель легковушки и двое детей 2010 и 2017 годов рождения. Ещё одного ребёнка 2022 года рождения доставили в больницу. По предварительной информации, всё произошло около 17:20 у села Орехово Сакского района.