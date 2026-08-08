Ми-8 МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье Robinson R44

Ми-8 МЧС России вновь отправился на поиски вертолёта Robinson R44, пропавшего в Тернейском округе Приморского края. Воздушное судно со спасателями вылетело утром из Хабаровска, сообщили в региональном управлении МЧС в Max.

Видео © МАХ/МЧС Приморского края

Robinson R44 перестал выходить на связь 21 июня во время мониторинга лесопожарной обстановки. На борту находились два человека. Аварийный маяк при исчезновении не сработал. Операцию проводят в труднодоступной гористой местности. Поисковые мероприятия координируются Росавиацией. Ранее подключить к ним авиацию мешала погода.

Life.ru сообщал, что пропавший Robinson принадлежит компании «Гранат». Допуск к полётам фирма получила 18 июня — незадолго до исчезновения машины. Весной проверка выявила у перевозчика нарушения, после чего ему запрещали выполнять полёты.

В день исчезновения вертолёт выполнял лесоавиационные работы по договору с Авиалесоохраной. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Позднее у поисковых групп появилась новая зацепка: спасатели обнаружили возможное место пропажи вертолёта в Приморье. Поиски продолжаются.