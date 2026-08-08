Кабачки вместо клубники? Шеф-повар объяснил, что на самом деле кладут в йогурты

Истории о том, что производители якобы заменяют фрукты в йогуртах кабачками, не имеют подтверждения. Шеф-повар Евгений Мещеряков заявил 360.ru, что не знает подобных случаев.

По его словам, настоящие кусочки фруктов действительно не всегда используют в свежем виде. Из-за большого содержания воды они плохо подходят для длительного хранения продукта. Поэтому в йогурты могут добавлять дегидрированные, то есть высушенные, фрукты. Кроме того, в составе могут присутствовать ароматизаторы, цукаты и желирующие джемы.

Мещеряков отметил, что теоретически использовать вместо фруктов другой ингредиент, например кабачок с ароматизатором, возможно. Однако это уже должно быть отражено в составе продукта.

Таким образом, сама по себе похожая на фрукт добавка ещё не означает, что перед покупателем настоящий кусочек свежего плода. Чтобы понять, что именно находится в йогурте, достаточно изучить перечень ингредиентов на упаковке.

Ранее Росстандарт утвердил новые ГОСТы для молочной продукции, включая детское питание и сливочное масло. Впервые в России появились стандарты на йогурты для детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей от года. В документах прописаны требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, хранению и перевозке продукции.