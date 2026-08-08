Яичный переполох в парламенте: Главу партии Косова атаковали прямо на заседании

Сессию парламента Косова прервали после инцидента с лидером правящего движения «Самоопределение» Альбином Курти. Во время его выступления депутат от оппозиции начала бросать в него яйца, сообщает CNA.

Главу правящей партии самопровозглашенного Косова закидала яйцами. Видео © Х / Besnik Velija

После этого однопартийцы Курти подошли к трибуне и попытались защитить своего лидера. Заседание пришлось прервать.

Инцидент произошёл на фоне продолжающегося политического кризиса в государстве. Внеочередные парламентские выборы прошли 7 июня — это было уже третье голосование за последние полтора года.

Досрочные выборы назначили после того, как парламент не смог избрать нового президента Косова вместо Вьосы Османи, срок полномочий которой истёк. После политического кризиса законодательный орган был распущен.

По итогам голосования победило движение «Самоопределение». Для согласования кандидатуры нового главы края ему требуется поддержка оппозиционных депутатов.

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