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8 августа, 17:37

«Жесткие, но результативные»: Медведев рассказал о переговорах с Саркози в 2008 году

Медведев назвал переговоры с Саркози в 2008 году жёсткими и результативными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image, © Life.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image, © Life.ru

В годовщину событий 2008 года в Южной Осетии Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о дипломатическом урегулировании конфликта. В интервью «РИА Новости» зампред Совбеза России отметил, что переговоры с тогдашним президентом Франции Николя Саркози проходили в напряжённой обстановке, однако принесли нужный результат.

Саркози прилетел в Москву в августе 2008 года, когда боевые действия продолжались уже несколько дней. По словам Медведева, сторонам удалось договориться о завершении конфликта.

«Жёсткие, но результативные — и договорились о завершении конфликта на условиях России в интересах пострадавших республик», — рассказал он.

Медведев также отметил конструктивную роль Франции в тех переговорах. На тот момент Париж председательствовал в Евросоюзе, а Саркози выступал одним из посредников между Москвой и Тбилиси.

Боевые действия начались в ночь на 8 августа 2008 года после атаки грузинских сил на Цхинвал. Россия ввела войска в Южную Осетию, объяснив это необходимостью защитить миротворцев и местных жителей. Через пять дней активная фаза конфликта завершилась.

26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия по-прежнему считает обе территории частью страны, тогда как Россия неоднократно заявляла, что пересматривать принятое решение не намерена.

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Российско-югоосетинские отношения в этом году получили новый договорный формат. 22 июня Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым: стороны обсуждали дальнейшее сотрудничество после подписания соглашения об углублении союзнического взаимодействия.

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Полина Никифорова
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