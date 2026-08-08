Германия с начала СВО выслала около 400 россиян, включая 80 дипломатов

По информации издания Bild, ссылающегося на профильные министерства ФРГ, с февраля 2022 года число россиян, покинувших Германию в принудительном порядке, достигло 400 человек. В этот список включены 80 сотрудников дипломатических ведомств и 313 граждан РФ, депортированных по линии МВД.

«Таким образом, общее число россиян, высланных из Германии с 2022 года, составляет около 400 человек», — пишет издание.

В январе МИД Германии объявил о высылке российского дипломата, заподозренного в разведывательной деятельности. В ответ на это внешнеполитическое ведомство РФ отвергло данные обвинения, назвав их необоснованными и бездоказательными. В рамках принципа взаимности Москва приняла решение выслать сотрудника посольства ФРГ, объявив его персоной нон грата.