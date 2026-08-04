Эксперт по внешней политике партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Севим Дагделен выступила с требованием выслать посла Украины Алексея Макеева из ФРГ. Поводом для резкого заявления стали высказывания дипломата о России. Дагделен подчеркнула, что попытки украинского представителя влиять на электоральные предпочтения немцев являются недопустимым вмешательством во внутренние дела страны, а не дипломатической деятельностью.

«Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», — говорится в публикации.

По её словам, федеральному правительству, сохранившему хоть долю самоуважения, следовало бы незамедлительно вызвать данного дипломата для дачи объяснений. Накануне Макеев выступил с утверждением о наличии в ФРГ политических сил, поддерживающих тесные контакты с Москвой.

Ранее немецкие издания сообщили со ссылкой на источники в ХДС, что в партии почти не осталось веры в будущее Фридриха Мерца на посту канцлера, и процесс его отстранения уже запущен, хотя конкретные сценарии пока не обсуждаются, чтобы не портить отпуск. Один из вариантов — три земельных премьера от ХДС могут напрямую предложить Мерцу уйти, а наиболее вероятным преемником назван глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.