Россиян ожидает семь коротких рабочих недель в 2027 году

В следующем году работающих по пятидневному графику ждёт приятный сюрприз: сразу семь укороченных рабочих недель. Об этом во время общения с ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, две из них будут трёхдневными, а пять — четырёхдневными.

Первая сокращённая неделя наступит уже в феврале — с 24 по 26 февраля. Ещё одна трёхдневка ожидается в ноябре — с 1 по 3 ноября. Четырёхдневные периоды придутся на март (с 9 по 12 марта), май (с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая), июнь (с 15 по 18 июня). Завершится год также четырёхдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря.

Ранее доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что россиян ждут ещё две сокращённые рабочие недели в ноябре и декабре 2026 года. Первую сокращённую неделю сформирует День народного единства. В 2026 году праздник 4 ноября выпадает на среду. Вторая короткая неделя придётся на конец декабря. Россияне будут работать только три дня — с 28 по 30 декабря.