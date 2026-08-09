Токсичная слизь выжжет кожу: Врач рассказала правду о монстрах на наших грядках
Инфекционист Мескина предупредила о паразитах и бактериях на испанских слизнях
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Испанские слизни способны переносить различные инфекции, связанные с контактом с почвой, а их слизь может вызывать аллергические и токсические реакции на коже. Об этом РИА «Новости» сообщила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Елена Мескина.
Потенциальную опасность представляют микроорганизмы и паразиты, которые находятся в земле. Контактируя с почвой, моллюски могут переносить их на своей поверхности. В частности, речь идёт о глистных инвазиях и листериозе. Кроме того, слизни способны переносить стафилококковые инфекции и другие микроорганизмы, обитающие в грунте.
Отдельное внимание врач обратила на слизь, которую выделяют эти моллюски. Попадание вещества на кожу способно спровоцировать нежелательную реакцию. Как отметила Мескина, у человека после контакта со слизью может возникнуть аллергия. Она также предупредила о возможном токсическом воздействии вещества на кожные покровы.
Ранее после продолжительных осадков в столичном регионе заметно увеличилось количество испанских слизней. На некоторых улицах находили целые скопления, насчитывающие более 100 моллюсков. Резкое увеличение их численности специалисты связывают с установившейся после мощного циклона тёплой и влажной погодой.
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