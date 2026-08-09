«Петля смерти»: Отдых на Мане резко подорожал, несмотря на дурную славу места

Стоимость трёхдневных сплавов по Мане в Красноярском крае этим летом выросла примерно до 15 тыс. рублей с человека. По данным SHOT, год назад аналогичная поездка обходилась примерно в 10 тыс. рублей.

В стоимость отдыха входили трёхразовое питание, баня, дискотека, необходимое снаряжение и ночёвки в палатках. Самые высокие цены, по данным издания, фиксировали в начале и середине июля — до 14–15 тыс. рублей.

При этом интерес туристов к Манской «петле смерти» сохраняется. Путешественники рассказывают, что хотят побывать на реке, окружённой многочисленными слухами, и провести ночёвки в палатках.

Местные жители относятся к популярности места иначе. По данным SHOT, некоторые владельцы недвижимости в районе Манской «петли смерти» выставляют дома на продажу из-за дурной славы этой территории.

Ранее в Красноярском крае на протоке Дурная перевернулась лодка с двумя людьми, в результате чего погиб мужчина. Женщину удалось спасти, тело погибшего обнаружили у берега; происшествие случилось в районе Манской «петли смерти».