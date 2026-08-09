Звезду «Горца» Кристофера Ламберта увезли на скорой с фестиваля
Звезда «Горца» Кристофер Ламберт потерял сознание на фестивале в США
Обложка © ТАСС / Zuma
Кристофер Ламберт потерял сознание во время встречи с поклонниками на фестивале Steel City Con в Питтсбурге. Инцидент произошёл 8 августа на автограф-сессии, сообщает TMZ.
По словам очевидца, 69-летнему артисту внезапно стало плохо. После этого звезду «Горца» увезли с площадки на машине скорой помощи.
Представитель Ламберта позже заверил, что с ним всё в порядке. Исполнитель роли Коннора Маклауда вернулся в гостиничный номер и отдыхает.
Причиной недомогания могли стать недосып и голод. Как пояснил представитель артиста, накануне тот почти не спал, а днём мало ел, из-за чего у него снизился уровень сахара в крови.
Ламберт родился в 1957 году в Нью-Йорке в семье французского дипломата, вырос в Женеве, а в 16 лет перебрался в Париж. Свою карьеру он начинал во Франции, а затем стал сниматься в международных проектах.
Мировую известность ему принесла роль бессмертного воина Коннора Маклауда в «Горце». Всего в фильмографии актёра около сотни работ в кино и сериалах.
В июле Life.ru сообщал о смерти актёра Майка Престона, известного по роли Папагалло в «Безумном Максе 2». Он также снимался в сериале «Горец». Артисту было 93 года.
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